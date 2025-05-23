Пенсия в Украине: какой стаж необходим для выхода на заслуженный отдых

Согласно пенсионной реформе в Украине, минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию в 60 лет, ежегодно увеличивается на один год и к 2028 году достигнет 35 лет.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины одной из областей.

Страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту, определяется на момент достижения соответствующего пенсионного возраста.

В соответствии со статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в 2025 году минимальная продолжительность такого стажа составляет:

после достижения возраста 60 лет — не менее 32 лет;

после достижения возраста 63 года — не менее 22 лет;

после достижения возраста 65 лет — не менее 15 лет.

Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.

Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.