Пенсія в Україні: який стаж необхідний для виходу на заслужений відпочинок

Згідно з пенсійною реформою в Україні, мінімальний страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію в 60 років, щорічно збільшується на один рік і до 2028 року досягне 35 років.

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Про це повідомили в Пенсійному фонді України однієї з областей.

Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, визначається на момент досягнення відповідного пенсійного віку.

Відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у 2025 році мінімальна тривалість такого стажу становить:

після досягнення віку 60 років — не менше 32 років;

після досягнення віку 63 роки — не менше 22 років;

після досягнення віку 65 років — не менше 15 років.

Зазначимо, Фокус писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені в законі про державний бюджет. Згідно з рішенням нардепів, мінімальні виплати для непрацюючих пенсіонерів — 2 725 грн (незалежно від стажу), для громадян у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — 3 370 грн, до 70 років — 2 980 грн, від 70 до 80 років — 3 240 грн.

Тим часом у лютому 2025 року медіа "РБК-Україна" розповіло деталі індексації пенсій в Україні, яка розпочалася в березні. Розмір індексації залежить від розміру інфляції і можливе зростання на 10%. Під час розрахунків уряд орієнтувався на показник середньої заробітної плати (від 13,5 до 17,4 тис. грн), встановлений ПФУ, та інфляцію в 12%.