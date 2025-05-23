Ці гроші повертаються: в Раді заговорили про підвищення мінімальної пенсії до 4000 грн

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив на необхідності підвищення мінімальної пенсії в Україні з нинішніх 2300 грн щонайменше до 4000 грн. За його словами, для реалізації такого кроку щомісяця потрібно близько 2,2 млрд грн.

Related video

Про це він написав у Telegram у п'ятницю, 23 травня.

"Абсолютно погоджуюсь з пенсіонерами, що мінімальна пенсія у ≈2300 гривень є неприйнятною. Цю проблему треба вирішувати, хоча завдання складне", — каже Гетманцев.

За його підрахунками, підвищення мінімальної пенсії вимагатиме близько 2,2 мільярда гривень щомісячно. У річному вимірі ця сума приблизно відповідає обсягам тіньового ринку тютюнових виробів в Україні.

Ще одним потенційним джерелом коштів для підвищення пенсій, за словами Гетманцева, могло б стати скасування спеціальних пенсій. Це дозволить вивільнити додаткові ресурси для підвищення як мінімальних, так і середніх пенсій у країні.

"Підвищення пенсій не тільки допоможе людям в такі важкі часи, але і стимулює розвиток економіки. Ці гроші повністю повертаються в економіку і стимулюють зростання попиту на товари передусім вітчизняного виробництва", — пояснив він.

Мінімальна пенсія в Україні

Згідно Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", наразі мінімальна пенсія в Україні становить 2361 гривню без стажу, мінімальна зарплата — 8000 гривень, прожитковий мінімум — 2920 гривень.

У березні 2025 року завершилася індексація пенсій. Виплати для більшості пенсіонерів зросли. Очікується, що цього року пенсії українців підвищаться на 11,5%.

Нагадаємо, згідно з пенсійною реформою в Україні, мінімальний страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію в 60 років, щорічно збільшується на один рік і до 2028 року досягне 35 років.

Нещодавно в Україні запровадили кілька важливих змін, які мають на меті полегшити отримання пенсій і проходження фізичної ідентифікації. Нововведення стосуються громадян, які виїхали з тимчасово окупованих територій та проживають у підконтрольних Україні регіонах, а також тих, хто залишився на ТОТ або тимчасово перебуває за кордоном.