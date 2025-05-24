Пенсия для людей с инвалидностью: кто может потерять выплаты, если не пройдет медосмотр до 1 ноября

Определенные категории людей с инвалидностью имеют пять месяцев, чтобы пройти медицинский осмотр и не потерять пенсию из-за неподтвержденного статуса. Среди прочего, медосмотр касается мужчин со 2 и 3 группой инвалидности, которые не проходили медицинскую экспертизу во время войны.

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О необходимости пройти медосмотр напомнили на портале Министерства здравоохранения Украины.

Ведомство объяснило, что дополнительная медицинская экспертиза связана с"новой системой оценки повседневного функционирования лица". Новую систему ввели с 1 января 2025 года на основе закона № 4170-IX от 19 декабря 2024 года. Цель проведения оценки — чтобы продлить или подтвердить статус людей с инвалидностью, с которым связаны связанные выплаты пенсий. Кроме того, речь идет о создании индивидуальной программы реабилитации, написал Минздрав. Министерство подчеркнуло: если человек не знает, нужен ли ему повторный медосмотр, то лучше самостоятельно обратиться к врачу, все выяснить и "не откладывать подготовку".

Пенсия по инвалидности — детали повторного медосмотра

Кто должен пройти медосмотр? На портале министерства указано, что дополнительная медэкспертиза нужна для таких категорий украинцев:

мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые имеют инвалидность 2 и 3 группы и не прошли медосмотр в течение 2022-2024 годов;

люди с инвалидностью, которые должны были пройти медкомиссию во время войны, но не сделали этого.

Какие сроки повторного медосмотра:

для мужчин 25-60 лет — с 1 апреля по 1 ноября 2025 года;

для других категорий с отсроченным осмотром — до 1 апреля 2026 года.

В Минздраве назвали категории людей, которые не обязаны получать новое экспертное заключение врачей. К этой категории относятся граждане:

если они получили статус в 2025 году и дата повторного осмотра еще не наступила;

если есть бессрочный статус человека с инвалидностью;

если речь идет о военнослужащих и людях из Сил обороны, гражданской защиты (действует другая система).

Как пройти медосмотр:

прийти к врачу — семейному, терапевту или специалисту, который лечит заболевание;

врач формирует электронное направление на "оценку повседневного функционирования";

происходит заседание экспертной комиссии, которая проводить "прозрачное оценивание" и устанавливает "состояние функционирования" человека. Решение фиксируется в электронной системе.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.

Напоминаем, в апреле эксперт Сергей Коробкин объяснил, в каких случаях лучше выбрать пенсию по инвалидности, чем пенсию по возрасту.