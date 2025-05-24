Пенсія для людей з інвалідністю: хто може втратити виплати, якщо не пройде медогляд до 1 листопада

Певні категорії людей з інвалідністю мають п'ять місяців, що пройти медичний огляд і не втратити пенсію через непідтверджений статус. Серед іншого, медогляд стосується чоловіків з 2 та 3 групою інвалідності, які не проходили медичну експертизу під час війни.

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Про необхідність пройти медогляд нагадали на порталі Міністерства охорони здоров'я України.

Відомство пояснило, що додаткова медична експертиза пов'язана з "новою системою оцінювання повсякденного функціонування особи". Нову систему запровадили з 1 січня 2025 року на основі закону № 4170-IX від 19 грудня 2024 року. Мета проведення оцінки — щоб продовжити або підтвердити статус людей з інвалідністю, з яким пов'язана пов'язані виплати пенсій. Крім того, ідеться про створення індивідуальної програми реабілітації, написало МОЗ. Міністерство наголосило: якщо людина не знає, чи потрібен їй повторний медогляд, то краще самостійно звернутись до лікаря, все з'ясувати й "не відкладати підготовку".

Пенсія з інвалідності — деталі повторного медогляду

Хто має пройти медогляд? На порталі міністерства вказано, що додаткова медекспертиза потрібна для таких категорій українців:

чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають інвалідність 2 та 3 групи й не пройшли медогляд протягом 2022-2024 років;

люди з інвалідністю, які мали пройти медкомісію під час війни, але не зробили цього.

Які терміни повторного медогляду:

для чоловіків 25-60 років — з 1 квітня по 1 листопада 2025 року;

для інших категорій з відтермінованим оглядом — до 1 квітня 2026 року.

В МОЗ назвали категорії людей, які не зобов'язані отримувати новий експертний висновок лікарів. До цієї категорії належать громадяни:

якщо вони отримали статус у 2025 році й дата повторного огляду ще не настала;

якщо є безстроковий статус людини з інвалідністю;

якщо ідеться про військовослужбовців та людей з Сил оборони, цивільного захисту (діє інша система).

Як пройти медогляд:

прийти до лікаря — сімейного, терапевта або спеціаліста, який лікує захворювання;

лікар формує електронне направлення на "оцінювання повсякденного функціонування";

відбувається засідання експертної комісії, яка проводити "прозоре оцінювання" і встановлює "стан функціонування" людини. Рішення фіксується в електронній системі.

Зазначимо, у березня Фокус писав про пенсії з інвалідності, які будуть отримувати українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, непрацюючих людей з інвалідністю 2 та 3 групи — 2 520 грн, працюючих людей з інвалідністю 2 093 грн.

Нагадуємо, у квітня експерт Сергій Коробкін пояснив, у яких випадках краще обрати пенсію з інвалідності, ніж пенсію за віком.