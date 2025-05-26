Доплата к пенсии: как рассчитываются надбавки после 65 лет

Жители Украины по-прежнему получают пенсии и социальные выплаты. Кроме того, часть пенсионеров имеет право на дополнительные надбавки и доплаты.

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Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Черновицкой области.

В Пенсионном фонде Украины разъяснили, что для граждан, достигших 65-летнего возраста, минимальная пенсия по возрасту составляет 40% от установленной законом минимальной заработной платы на текущий год. При этом сумма не может быть ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного законодательством.

Так, право на перерасчет имеют неработающие пенсионеры:

которые достигли 65 лет;

получают пенсию, назначенную в соответствии с законом №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а именно: по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца, по выслуге лет;

при наличии страхового стажа у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет;

в случае если размер пенсии по возрасту с учетом доплаты до прожиточного минимума не превышает 40% минимальной заработной платы, определенной законом "О государственном бюджете Украины".

Работающим пенсионерам перерасчет пенсии с учетом обновленного показателя минимальной зарплаты производится после прекращения трудовой деятельности или завершения предпринимательства.

В Пенсионном фонде сообщили, что с 1 января 2024 года минимальный размер пенсии для граждан Украины в возрасте от 65 лет составлял 2 840 гривен, а с 1 апреля увеличился до 3 200 гривен.

"Однако фактическая сумма пенсионной выплаты для лиц, достигших возраста 65 лет, с учетом доплаты определенной постановлением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2025 года №209 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительные меры по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2025 году", с 1 марта 2025 года составляет 3758,00 грн", — говорится в сообщении.

В Фонде подчеркнули, что пенсии лицам, достигшим 65 лет, перечисляются в автоматическом режиме, без личного обращения граждан.

Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.

Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.