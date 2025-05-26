Доплата до пенсії: як розраховуються надбавки після 65 років

Жителі України, як і раніше, отримують пенсії та соціальні виплати. Крім того, частина пенсіонерів має право на додаткові надбавки і доплати.

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Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) в Чернівецькій області.

У Пенсійному фонді України роз'яснили, що для громадян, які досягли 65-річного віку, мінімальна пенсія за віком становить 40% від встановленої законом мінімальної заробітної плати на поточний рік. При цьому сума не може бути нижчою від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого законодавством.

Так, право на перерахунок мають непрацюючі пенсіонери:

які досягли 65 років;

отримують пенсію, призначену відповідно до закону №1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а саме: за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугою років;

за наявності страхового стажу у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років;

у разі якщо розмір пенсії за віком з урахуванням доплати до прожиткового мінімуму не перевищує 40% мінімальної заробітної плати, визначеної законом "Про державний бюджет України".

Пенсіонерам, які працюють, перерахунок пенсії з урахуванням оновленого показника мінімальної зарплати проводиться після припинення трудової діяльності або завершення підприємництва.

У Пенсійному фонді повідомили, що з 1 січня 2024 року мінімальний розмір пенсії для громадян України віком від 65 років становив 2 840 гривень, а з 1 квітня збільшився до 3 200 гривень.

"Однак фактична сума пенсійної виплати для осіб, які досягли віку 65 років, з урахуванням доплати визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2025 року №209 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році", з 1 березня 2025 року складає 3758,00 грн", — ідеться в повідомленні.

У Фонді підкреслили, що пенсії особам, які досягли 65 років, перераховуються в автоматичному режимі, без особистого звернення громадян.

Зазначимо, Фокус писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені в законі про державний бюджет. Згідно з рішенням нардепів, мінімальні виплати для непрацюючих пенсіонерів — 2 725 грн (незалежно від стажу), для громадян у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — 3 370 грн, до 70 років — 2 980 грн, від 70 до 80 років — 3 240 грн.

Тим часом у лютому 2025 року медіа "РБК-Україна" розповіло деталі індексації пенсій в Україні, яка розпочалася в березні. Розмір індексації залежить від розміру інфляції і можливе зростання на 10%. Під час розрахунків уряд орієнтувався на показник середньої заробітної плати (від 13,5 до 17,4 тис. грн), встановлений ПФУ, та інфляцію в 12%.