Минимальная пенсия в Украине: как изменились выплаты в 2025 году

В 2025 году минимальная пенсия, установленная государством в Украине, не изменилась. Тем не менее, в начале весны была проведена индексация, в результате которой пенсионные выплаты увеличились.

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Об этом сообщает ПФУ.

В 2025 году минимальная пенсия в Украине установлена на уровне 2 631 гривны. Однако в марте была проведена индексация пенсий для граждан, вышедших на пенсию до 31 декабря 2024 года. Индексация проходила с коэффициентом 1,115, благодаря чему минимальные выплаты для части пенсионеров увеличились:

с 3 370 до 3 758 гривен (на 388 гривен) – для пенсионеров, достигших возраста 65 лет, не работают и имеют полный страховой стаж 30-35 лет;

с 2 980 до 3 323 гривен (на 343 гривен) – для граждан в возрасте до 70 лет со страховым стажем 30-35 лет и лицам с инвалидностью I группы, независимо от их возраста и страхового стажа;

с 3 240 до 3 613 гривен (на 373 гривен) – для украинцев в возрасте от 70 лет до 80 лет, которые имеют стаж 30-35 лет;

с 3 370 до 3 758 гривен (на 388 гривен) – для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, которые имеют страховой стаж 20-25 лет;

с 2 725 до 3 038 гривен (на 313 гривен) – для пенсионеров которые не работают, но получают пенсию, независимо от возраста.

В 2025 году мужчины со страховым стажем не менее 25 лет и женщины со стажем от 20 лет, достигшие возраста от 75 до 80 лет, получают пенсию не ниже 3 613 гривен. Размер минимальной пенсии в этом году зависит не только от возраста и стажа, но и от факта трудоустройства пенсионера.

С апреля 2025 года в Украине была проведена индексация пенсий для работающих пенсионеров. Пенсионный фонд пересчитал выплаты для 629 000 человек, продолжающих трудовую деятельность, с учетом их обновленного страхового стажа. Кроме того, украинцы в возрасте от 70 лет имеют право на ежемесячные компенсационные доплаты, если сумма их пенсии не превышает 10 340,35 гривны.

Надбавки составляют:

до 300 гривен – людям в возрасте от 70-75 лет;

до 456 гривен – пенсионерам в возрасте от 75-80 лет;

до 570 гривен – людям старше 80 лет.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.