Мінімальна пенсія в Україні: як змінилися виплати у 2025 році

У 2025 році мінімальна пенсія, встановлена державою в Україні, не змінилася. Проте на початку весни було проведено індексацію, унаслідок якої пенсійні виплати збільшилися.

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Про це повідомляє ПФУ.

У 2025 році мінімальна пенсія в Україні встановлена на рівні 2 631 гривні. Однак у березні було проведено індексацію пенсій для громадян, які вийшли на пенсію до 31 грудня 2024 року. Індексація проходила з коефіцієнтом 1,115, завдяки чому мінімальні виплати для частини пенсіонерів збільшилися:

з 3 370 до 3 758 гривень (на 388 гривень) — для пенсіонерів, які досягли віку 65 років, не працюють і мають повний страховий стаж 30-35 років;

з 2 980 до 3 323 гривень (на 343 гривні) — для громадян у віці до 70 років зі страховим стажем 30-35 років та особам з інвалідністю I групи, незалежно від їхнього віку та страхового стажу;

з 3 240 до 3 613 гривень (на 373 гривень) — для українців віком від 70 років до 80 років, які мають стаж 30-35 років;

з 3 370 до 3 758 гривень (на 388 гривень) — для пенсіонерів, яким виповнилося 80 років, які мають страховий стаж 20-25 років;

з 2 725 до 3 038 гривень (на 313 гривень) — для пенсіонерів, які не працюють, але отримують пенсію, незалежно від віку.

У 2025 році чоловіки зі страховим стажем щонайменше 25 років і жінки зі стажем від 20 років, які досягли віку від 75 до 80 років, отримують пенсію не нижчу за 3 613 гривень. Розмір мінімальної пенсії цього року залежить не тільки від віку та стажу, а й від факту працевлаштування пенсіонера.

З квітня 2025 року в Україні було проведено індексацію пенсій для працюючих пенсіонерів. Пенсійний фонд перерахував виплати для 629 000 осіб, які продовжують трудову діяльність, з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу. Крім того, українці віком від 70 років мають право на щомісячні компенсаційні доплати, якщо сума їхньої пенсії не перевищує 10 340,35 гривні.

Надбавки становлять:

до 300 гривень — людям віком від 70-75 років;

до 456 гривень — пенсіонерам віком від 75-80 років;

до 570 гривень — людям, старшим за 80 років.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.