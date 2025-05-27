Как украинцы в Польше могут получить пенсию: какие условия

Граждане Украины имеют возможность получать пенсию в Польше, но только при соблюдении определенных условий.

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Об этом сообщает издание inPoland.

Управление социального страхования Польши — ZUS — осуществляет выплату пенсий некоторым гражданам Украины. По мере увеличения числа украинцев, работающих в Польше, растет и количество людей, имеющих право на пенсию. При этом местные законы строго регламентируют требования, которым должны соответствовать иностранцы.

Так, ключевыми требованиями для того, чтобы получать польскую пенсию, являются:

легальное трудоустройство;

уплата пенсионных взносов;

постоянное проживание в стране.

Для выхода на пенсию украинцам, как и полякам, нужно достичь пенсионного возраста:

60 лет — для женщин;

65 лет — для мужчин.

В то же время необходимо иметь также достаточный страховой стаж:

не менее 20 лет — для женщин;

не менее 25 лет — для мужчин.

Могут ли украинцы получать две пенсии

Благодаря международному соглашению, действующему с 2012 года, появилась возможность учитывать трудовой стаж, приобретённый как в Польше, так и в Украине. В результате украинцы, имеющие опыт работы в обеих странах, могут получать две пенсии:

украинскую;

польскую.

Стоит отметить, что ZUS выплачивает часть пенсии, которая соответствует периоду работы в Польше. А за период работы в Украине деньги гражданам выплачивает наш государственный Пенсионный фонд (ПФУ).

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.