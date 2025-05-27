Як українці в Польщі можуть отримати пенсію: які умови

Громадяни України мають можливість отримувати пенсію в Польщі, але тільки за дотримання певних умов.

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Про це повідомляє видання inPoland.

Управління соціального страхування Польщі — ZUS — здійснює виплату пенсій деяким громадянам України. Зі збільшенням кількості українців, які працюють у Польщі, зростає і кількість людей, які мають право на пенсію. При цьому місцеві закони суворо регламентують вимоги, яким повинні відповідати іноземці.

Так, ключовими вимогами для того, щоб отримувати польську пенсію, є:

легальне працевлаштування;

сплата пенсійних внесків;

постійне проживання в країні.

Для виходу на пенсію українцям, як і полякам, потрібно досягти пенсійного віку:

60 років — для жінок;

65 років — для чоловіків.

Водночас необхідно мати також достатній страховий стаж:

не менше 20 років — для жінок;

не менше 25 років — для чоловіків.

Чи можуть українці отримувати дві пенсії

Завдяки міжнародній угоді, що діє з 2012 року, з'явилася можливість враховувати трудовий стаж, набутий як у Польщі, так і в Україні. У результаті українці, які мають досвід роботи в обох країнах, можуть отримувати дві пенсії:

українську;

польську.

Варто зазначити, що ZUS виплачує частину пенсії, яка відповідає періоду роботи в Польщі. А за період роботи в Україні гроші громадянам виплачує наш державний Пенсійний фонд (ПФУ).

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.