Некоторые пенсионеры имеет право на 590 грн доплаты: как ее получить

Украинцы, имеющие статус участника боевых действий, могут рассчитывать на ежемесячную доплату к пенсии в размере 590 гривен. Эта сумма составляет 25% от установленного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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Об этом говорится в законе №3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Украинское законодательство предусматривает различные социальные льготы и надбавки к пенсии для определенных категорий граждан. Согласно текущим нормам, лишь одна группа пенсионеров имеет гарантированное право на фиксированную ежемесячную доплату — это участники боевых действий (УБД). В 2025 году размер такой надбавки составляет 590 гривен, что эквивалентно 25% от установленного прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В соответствии с законодательством, участникам боевых действий предусмотрена ежемесячная доплата в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных. В 2025 году этот минимум установлен на уровне 2361 гривна, что означает, что размер доплаты составляет 590,25 гривны в месяц.

Помимо доплаты, предусмотренной законом №3551, участники боевых действий также имеют право на получение целевой денежной помощи. Это предусмотрено отдельным законом "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны". В 2025 году размер такой выплаты составляет 40 гривен в месяц. Несмотря на ее символический размер, данная сумма является государственной гарантией.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.