Деякі пенсіонери мають право на 590 грн доплати: як її отримати

Українці, які мають статус учасника бойових дій, можуть розраховувати на щомісячну доплату до пенсії в розмірі 590 гривень. Ця сума становить 25% від встановленого прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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Про це йдеться в законі №3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Українське законодавство передбачає різні соціальні пільги та надбавки до пенсії для певних категорій громадян. Згідно з поточними нормами, лише одна група пенсіонерів має гарантоване право на фіксовану щомісячну доплату — це учасники бойових дій (УБД). У 2025 році розмір такої надбавки становить 590 гривень, що еквівалентно 25% від встановленого прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Відповідно до законодавства, учасникам бойових дій передбачена щомісячна доплата в розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних. У 2025 році цей мінімум встановлено на рівні 2361 гривня, що означає, що розмір доплати становить 590,25 гривні на місяць.

Крім доплати, передбаченої законом №3551, учасники бойових дій також мають право на отримання цільової грошової допомоги. Це передбачено окремим законом "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни". У 2025 році розмір такої виплати становить 40 гривень на місяць. Незважаючи на її символічний розмір, ця сума є державною гарантією.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.