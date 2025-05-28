Дополнительные выплаты к пенсиям: кто получит до 2,3 тыс. грн в июне

С 1 июня 2025 года часть украинских пенсионеров получит дополнительные денежные выплаты. Это связано с новыми мерами поддержки пожилых граждан, которые предусмотрены украинским законодательством.

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Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Так, людям в возрасте от 70 до 80 лет будут начислены доплаты за достижение определённого возрастного рубежа. Кроме того, одинокие пенсионеры, нуждающиеся в уходе, получат надбавки. Также предусмотрены доплаты для тех, кто в своё время воспитывал детей.

Доплата за проживание в зоне радиационного загрязнения

Украинцы, проживающие на территории обязательного или добровольного отселения, смогут получать доплату при наличии соответствующего удостоверения. Основные требования для назначения выплаты следующие:

граждане проживали в таких зонах на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года;

имеют статус лица, пострадавшего вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

В 2025 году размер данной доплаты составит 2 361 гривну — это соответствует одному прожиточному минимуму для неработающих граждан.

Возрастная надбавка к пенсиям

В течение последних нескольких лет всем пенсионерам в возрасте 70 лет и старше назначается дополнительная ежемесячная выплата. Ее размер варьируется в зависимости от возраста получателя:

300 грн — тем, кто отпраздновал 70 лет и до 75-летия;

456 грн — тем, кому исполнилось 75-ть и до 80-летия;

579 грн — тем, кто достиг 80-летнего рубежа и выше.

Главные условия предоставления таких доплат, кроме возраста:

получение пенсии по возрасту;

размер пенсии не превышает 10,34 тыс. грн.

Такие надбавки Пенсионный фонд Украины (ПФУ) назначит автоматически, без необходимости в дополнительном обращении.

Доплаты к пенсиям за детей

Государство предусмотрело дополнительные выплаты для украинских пенсионеров, которые ухаживают за несовершеннолетними детьми. В таких случаях пенсионеры имеют право на ежемесячную надбавку к пенсии в размере 150 грн за каждого ребенка. Выплата осуществляется при соблюдении следующих условий:

гражданин получает пенсию по возрасту, инвалидности, выслуге лет;

пенсионер не продолжает трудовую деятельность на заслуженном отдыхе и не ведет бизнес.

Назначают соответствующую надбавку на основе личного обращения в ПФУ, если есть документы, где удостоверяются родственные связи и возраст детей.

Надбавка для одиноких пенсионеров

Законодательством предусмотрена поддержка одиноких пенсионеров, нуждающихся в регулярной помощи, в виде ежемесячной надбавки. Среди условий предоставления такой доплаты:

гражданин достиг 80-летнего возраста;

лицо проживает одиноко;

есть потребность в постороннем уходе по состоянию здоровья;

предоставляется пенсия по возрасту, отсутствует пенсия по инвалидности.

По нормам, размер доплаты привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц с долей в 40%. В 2025 году сумма доплаты равна 944 грн.

Надбавка почетным донорам

Дополнительная выплата предусмотрена и для граждан, имеющих статус почётного донора крови. Ежемесячная надбавка за донорство составляет 10% от прожиточного минимума. В этом году это означает, что таким пенсионерам к пенсии начисляют по 292 грн.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.