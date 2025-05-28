Додаткові виплати до пенсій: хто отримає до 2,3 тис. грн у червні

З 1 червня 2025 року частина українських пенсіонерів отримає додаткові грошові виплати. Це пов'язано з новими заходами підтримки літніх громадян, які передбачені українським законодавством.

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Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Так, людям віком від 70 до 80 років будуть нараховані доплати за досягнення певного вікового рубежу. Крім того, самотні пенсіонери, які потребують догляду, отримають надбавки. Також передбачено доплати для тих, хто свого часу виховував дітей.

Доплата за проживання в зоні радіаційного забруднення

Українці, які проживають на території обов'язкового або добровільного відселення, зможуть отримувати доплату за наявності відповідного посвідчення. Основні вимоги для призначення виплати такі:

громадяни проживали в таких зонах на 26 квітня 1986 року або в період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року;

мають статус особи, яка постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

У 2025 році розмір цієї доплати становитиме 2 361 гривню — це відповідає одному прожитковому мінімуму для громадян, що не працюють.

Вікова надбавка до пенсій

Протягом останніх кількох років усім пенсіонерам у віці 70 років і старше призначається додаткова щомісячна виплата. Її розмір варіюється залежно від віку одержувача:

300 грн — тим, хто відсвяткував 70 років і до 75-річчя;

456 грн — тим, кому виповнилося 75-ть і до 80-річчя;

579 грн — тим, хто досяг 80-річного рубежу і вище.

Головні умови надання таких доплат, крім віку:

отримання пенсії за віком;

розмір пенсії не перевищує 10,34 тис. грн.

Такі надбавки Пенсійний фонд України (ПФУ) призначить автоматично, без потреби в додатковому зверненні.

Доплати до пенсій за дітей

Держава передбачила додаткові виплати для українських пенсіонерів, які доглядають за неповнолітніми дітьми. У таких випадках пенсіонери мають право на щомісячну надбавку до пенсії в розмірі 150 грн за кожну дитину. Виплата здійснюється за дотримання таких умов:

громадянин отримує пенсію за віком, інвалідністю, вислугою років;

пенсіонер не продовжує трудову діяльність на заслуженому відпочинку і не веде бізнес.

Призначають відповідну надбавку на основі особистого звернення до ПФУ, якщо є документи, де засвідчуються родинні зв'язки та вік дітей.

Надбавка для одиноких пенсіонерів

Законодавством передбачено підтримку одиноких пенсіонерів, які потребують регулярної допомоги, у вигляді щомісячної надбавки. Серед умов надання такої доплати:

громадянин досяг 80-річного віку;

особа проживає самотньо;

є потреба в сторонньому догляді за станом здоров'я;

надається пенсія за віком, відсутня пенсія по інвалідності.

За нормами, розмір доплати прив'язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб із часткою в 40%. У 2025 році сума доплати дорівнює 944 грн.

Надбавка почесним донорам

Додаткова виплата передбачена і для громадян, які мають статус почесного донора крові. Щомісячна надбавка за донорство становить 10% від прожиткового мінімуму. Цього року це означає, що таким пенсіонерам до пенсії нараховують по 292 грн.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.