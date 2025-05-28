Пенсия в 45 лет: кто может выйти на заслуженный отдых досрочно

В Украине официально выйти на пенсию мужчины и женщины обычно могут с 60 лет или позже. Однако есть особая категория граждан, которые имеют право на заслуженный отдых значительно раньше — уже после 45 лет.

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Об этом сообщает ПФУ.

Пенсия по возрасту в Украине назначается в 60, 63 или 65 лет, в зависимости от страхового стажа. Но ряд украинцев может претендовать на досрочную пенсию — так называемую пенсию за выслугу лет. Речь идет о людях, чья профессия связана с тяжелыми, опасными или вредными условиями труда, что ведет к потере профессиональной работоспособности.

Среди них — военнослужащие, которые проработали не менее 25 лет в Вооруженных силах Украины, Нацгвардии, пограничной службе и других силовых структурах. Также право на досрочный выход на пенсию имеют педагоги с 25-летним стажем работы в школах и вузах, сотрудники правоохранительных органов, включая полицию, Службу безопасности и Государственное бюро расследований, а также спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Мужчины и женщины, трудившиеся в авиации, а также летно-испытательном составе, могут выйти на пенсию в 45 лет при наличии необходимого стажа — 25 и 20 лет соответственно. Шахтеры и работники тяжелой промышленности, медики с 25-летним стажем и спортсмены, которые входили в состав сборных команд не менее шести лет, тоже относятся к категориям граждан, имеющим право на досрочную пенсию.

Кроме того, досрочная пенсия доступна для работников вредных производств — металлургов, химиков, атомщиков и других специалистов, которые имеют необходимый страховой стаж.

Особые условия предусмотрены и для многодетных родителей: женщины, родившие и воспитавшие не менее пяти детей до шести лет, могут оформить пенсию с 50 лет при стаже не менее 15 лет. Отец, если он самостоятельно воспитывал пятерых и более детей, имеет право на пенсию в 55 лет при стаже от 20 лет.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.