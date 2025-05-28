Пенсія у 45 років: хто може вийти на заслужений відпочинок достроково

В Україні офіційно вийти на пенсію чоловіки та жінки зазвичай можуть із 60 років або пізніше. Однак є особлива категорія громадян, які мають право на заслужений відпочинок значно раніше — вже після 45 років.

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Про це повідомляє ПФУ.

Пенсію за віком в Україні призначають у 60, 63 або 65 років, залежно від страхового стажу. Але низка українців може претендувати на дострокову пенсію — так звану пенсію за вислугу років. Йдеться про людей, чия професія пов'язана з важкими, небезпечними або шкідливими умовами праці, що призводить до втрати професійної працездатності.

Серед них — військовослужбовці, які пропрацювали не менше 25 років у Збройних силах України, Нацгвардії, прикордонній службі та інших силових структурах. Також право на достроковий вихід на пенсію мають освітяни з 25-річним стажем роботи у школах і вишах, співробітники правоохоронних органів, включно з поліцією, Службою безпеки та Державним бюро розслідувань, а також рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Чоловіки і жінки, які працювали в авіації, а також льотно-випробувальному складі, можуть вийти на пенсію в 45 років за наявності необхідного стажу — 25 і 20 років відповідно. Шахтарі та працівники важкої промисловості, медики з 25-річним стажем і спортсмени, які входили до складу збірних команд щонайменше шість років, теж належать до категорій громадян, які мають право на дострокову пенсію.

Крім того, дострокова пенсія доступна для працівників шкідливих виробництв — металургів, хіміків, атомників та інших фахівців, які мають необхідний страховий стаж.

Особливі умови передбачені і для багатодітних батьків: жінки, які народили і виховали не менше п'яти дітей до шести років, можуть оформити пенсію з 50 років за стажу не менше 15 років. Батько, якщо він самостійно виховував п'ятьох і більше дітей, має право на пенсію в 55 років за стажу від 20 років.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.