Индексация для работающих пенсионеров: что делать, если выплаты не увеличили

В апреле прошла индексация для пенсионеров, которые продолжают работать. Размер выплат был увеличен для некоторых из них, несмотря на то, что они уже вышли на пенсию. При этом выплаты пенсионеров, не соответствующих установленным критериям, остались без изменений.

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Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

Есть категория пенсионеров, которым несмотря на право на индексацию, ее не провели — им отказали в перерасчете пенсии. Такое решение можно обжаловать.

Подайте заявление в Пенсионный фонд Украины. В заявлении необходимо указать требование:

проведения индексации;

письменного ответа с обоснованием причин отказа.

Заявление необходимо подавать в письменной форме. Его рассмотрение должно быть завершено в течение 30 дней, после чего Пенсионный фонд обязан предоставить ответ. Если ответ не поступает, заявитель вправе обратиться в суд за бездействие органа. Однако можно попытаться избежать судебных разбирательств, подав жалобу в главное управление Пенсионного фонда.

Подайте заявление в административный суд. В иске следует указать требования:

признания действий ПФУ неправомерными;

проведения индексации;

выплаты задолженности.

После того как суд примет решение, его нужно выполнить всем сторонам. Если "победил" пенсионер, ПФУ обяжут провести индексацию.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.