Індексація для працюючих пенсіонерів: що робити, якщо виплати не збільшили

У квітні відбулася індексація для пенсіонерів, які продовжують працювати. Розмір виплат було збільшено для деяких із них, попри те, що вони вже вийшли на пенсію. Водночас виплати пенсіонерів, які не відповідають встановленим критеріям, залишилися без змін.

Related video

Про це йдеться в матеріалі видання"На пенсії".

Є категорія пенсіонерів, яким попри право на індексацію, її не провели — їм відмовили в перерахунку пенсії. Таке рішення можна оскаржити.

Подайте заяву до Пенсійного фонду України. У заяві необхідно вказати вимогу:

проведення індексації;

письмової відповіді з обґрунтуванням причин відмови.

Заяву необхідно подавати в письмовій формі. Її розгляд має бути завершено протягом 30 днів, після чого Пенсійний фонд зобов'язаний надати відповідь. Якщо відповідь не надходить, заявник має право звернутися до суду за бездіяльність органу. Однак можна спробувати уникнути судових розглядів, подавши скаргу до головного управління Пенсійного фонду.

Подайте заяву до адміністративного суду. У позові слід зазначити вимоги:

визнання дій ПФУ неправомірними;

проведення індексації;

виплати заборгованості.

Після того як суд ухвалить рішення, його потрібно виконати всім сторонам. Якщо "переміг" пенсіонер, ПФУ зобов'яжуть провести індексацію.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.