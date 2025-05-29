В Украине "зависли" более 10 млрд грн невыплаченных пенсий: куда пойдут деньги

Более 10 миллиардов гривен пенсионных накоплений жителей временно оккупированных территорий, которые хранятся в Ощадбанке, будут переведены на индивидуальные счета в Пенсионном фонде.

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Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона.

"В Ощадбанке накоплено более 10 миллиардов гривен невыплаченных пенсий. Это средства, начисленные пенсионерам с территорий, оккупированных до 24 февраля 2022 года, с которыми сейчас отсутствует связь", — отметила она.

Эти деньги сохранены и могут быть выплачены как самим пенсионерам, так и их наследникам после подачи заявления и прохождения процедуры идентификации.

"Право на эти средства не изменится. Изменится лишь то, где именно они учитываются — вместо банка это будет Пенсионный фонд", — пояснила Марчак.

Этот проект еще не принят, но разработан во исполнение положений закона о Государственном бюджете.

Пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), которые по каким-либо причинам не снимали накопленные средства, могут обратиться в Пенсионный фонд и получить всю сумму единовременно. Для этого необходимо пройти процедуру идентификации — лично или дистанционно, например, через Zoom.

Если пенсионер скончался, не успев получить положенные пенсионные выплаты, их могут получить его наследники согласно гражданскому законодательству Украины.

"Речь идет не о доверенности, а именно о наследовании. Родственник может обратиться как наследник, и государство выплатит ему накопленную, но не полученную пенсию", — пояснила Марчак.

Перемещение хранения средств должно обеспечить прозрачность, финансовую стабильность и снизить нагрузку на банковскую систему, так как речь идет о миллиардах гривен, которые до этого фактически оставались на учете, не будучи использованными. Кроме того, по ее словам, это позволит точнее учитывать средства в государственном бюджете и гарантировать справедливую выплату тем, кто имеет на нее законное право, вне зависимости от места проживания.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.