В Україні "зависли" понад 10 млрд грн невиплачених пенсій: куди підуть гроші

Понад 10 мільярдів гривень пенсійних накопичень жителів тимчасово окупованих територій, які зберігаються в Ощадбанку, буде переведено на індивідуальні рахунки в Пенсійному фонді.

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Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак в ефірі телемарафону.

"В Ощадбанку накопичено понад 10 мільярдів гривень невиплачених пенсій. Це кошти, нараховані пенсіонерам із територій, окупованих до 24 лютого 2022 року, з якими зараз відсутній зв'язок", — зазначила вона.

Ці гроші збережені і можуть бути виплачені як самим пенсіонерам, так і їхнім спадкоємцям після подання заяви та проходження процедури ідентифікації.

"Право на ці кошти не зміниться. Зміниться лише те, де саме вони обліковуються — замість банку це буде Пенсійний фонд", — пояснила Марчак.

Цей проєкт ще не ухвалено, але розроблено на виконання положень закону про Державний бюджет.

Пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), які з якихось причин не знімали накопичені кошти, можуть звернутися до Пенсійного фонду та отримати всю суму одноразово. Для цього необхідно пройти процедуру ідентифікації — особисто або дистанційно, наприклад, через Zoom.

Якщо пенсіонер помер, не встигнувши отримати належні пенсійні виплати, їх можуть отримати його спадкоємці згідно з цивільним законодавством України.

"Йдеться не про довіреність, а саме про спадкування. Родич може звернутися як спадкоємець, і держава виплатить йому накопичену, але не отриману пенсію", — пояснила Марчак.

Переміщення зберігання коштів має забезпечити прозорість, фінансову стабільність і знизити навантаження на банківську систему, оскільки йдеться про мільярди гривень, які до цього фактично залишалися на обліку, не будучи використаними. Крім того, за її словами, це дасть змогу точніше обліковувати кошти в державному бюджеті та гарантувати справедливу виплату тим, хто має на неї законне право, незалежно від місця проживання.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.