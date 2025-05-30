Транспорт, коммуналка и не только: за что могут не платить пенсионеры в Украине

Для украинских пенсионеров многие услуги предоставляются бесплатно. В соответствии с действующим законодательством, пожилые люди имеют возможность воспользоваться такими льготами, чтобы облегчить свою жизнь.

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Об этом говорится в постановлении "Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи".

К примеру, некоторые пенсионеры освобождены от оплаты тарифов на коммунальные услуги. Это касается пожилых людей, которые достигли пенсионного возраста, живут в сельской местности и до выхода на пенсию работали по определенной профессии (учитель, библиотекарь, работник культуры и другие).

Они могут не оплачивать следующие услуги:

за жилищно-коммунальные услуги:

газ;

твердое топливо.

Кроме того, пенсионеры часто освобождаются от оплаты проезда на многих видах транспорта. Однако это не распространяется на метро и такси. Что касается маршруток, то здесь ситуация сложнее — льготы на этот вид транспорта устанавливаются местными органами власти и могут отличаться в зависимости от региона.

К тому же украинские пенсионеры могут получить первичную и вторичную юридическую помощь абсолютно бесплатно. Однако только если их пенсия составляет менее 4 722 гривны или менее 6 056 гривен для людей с инвалидностью.

Кроме того, лиц пенсионного возраста освободили от уплаты земельного налога. Но только если участок соответствует определенным нормам.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.