Транспорт, комуналка і не тільки: за що можуть не платити пенсіонери в Україні

Для українських пенсіонерів багато послуг надаються безкоштовно. Відповідно до чинного законодавства, люди похилого віку мають можливість скористатися такими пільгами, щоб полегшити своє життя.

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Про це йдеться в постанові "Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї".

Приміром, деякі пенсіонери звільнені від оплати тарифів на комунальні послуги. Це стосується людей похилого віку, які досягли пенсійного віку, мешкають у сільській місцевості та до виходу на пенсію працювали за певною професією (вчитель, бібліотекар, працівник культури та інші).

Вони можуть не оплачувати такі послуги:

за житлово-комунальні послуги:

газ;

тверде паливо.

Крім того, пенсіонери часто звільняються від оплати проїзду на багатьох видах транспорту. Однак це не поширюється на метро і таксі. Що стосується маршруток, то тут ситуація складніша — пільги на цей вид транспорту встановлюють місцеві органи влади, і вони можуть відрізнятися залежно від регіону.

До того ж українські пенсіонери можуть отримати первинну та вторинну правничу допомогу абсолютно безкоштовно. Однак лише якщо їхня пенсія становить менше ніж 4 722 гривні або менше ніж 6 056 гривень для людей з інвалідністю.

Крім того, осіб пенсійного віку звільнили від сплати земельного податку. Але тільки якщо ділянка відповідає певним нормам.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.