Удивительная цифра: какая пенсия будет при зарплате 18 тыс. грн и стаже 35 лет

Для назначения пенсии учитываются сразу несколько показателей. В частности, важны продолжительность трудового стажа, возраст человека и уровень его заработка.

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Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Чтобы получить право на пенсию, необходимо набрать установленный минимум страхового стажа.

На 2025 год установлены следующие минимальные требования к страховому стажу для выхода на пенсию:

для того, чтобы уйти на пенсию в 60 лет нужно иметь – не менее 32 лет страхового стажа;

у 63 года – 22 года страхового стажа;

у 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Таким образом, 35 лет страхового стажа позволяют выйти на пенсию как в 60, так и в 63 или 65 лет. Однако размер пенсионной выплаты будет существенно отличаться в зависимости от возраста, в котором человек решит завершить трудовую деятельность. К примеру, если пенсионер выходит на пенсию в 60 лет при среднемесячной зарплате в 18 тысяч гривен, его выплата составит около 6,9 тысячи гривен.

При тех же условиях, но при выходе на пенсию в 63 года, размер выплаты составит около 8,1 тысячи гривен. Наиболее выгодным вариантом становится выход на пенсию в 65 лет — в этом случае пенсия увеличивается до примерно 9 тысяч гривен.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.