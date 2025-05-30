Дивовижна цифра: яка пенсія буде за зарплати 18 тис. грн і стажу 35 років

Для призначення пенсії враховуються одразу кілька показників. Зокрема, важливими є тривалість трудового стажу, вік людини та рівень її заробітку.

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Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Щоб отримати право на пенсію, необхідно набрати встановлений мінімум страхового стажу.

На 2025 рік встановлено такі мінімальні вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію:

для того, щоб піти на пенсію в 60 років потрібно мати не менше 32 років страхового стажу;

у 63 роки — 22 роки страхового стажу;

у 65 років — 15 років страхового стажу.

Отже, 35 років страхового стажу дають змогу вийти на пенсію як у 60, так і в 63 або 65 років. Однак розмір пенсійної виплати суттєво відрізнятиметься залежно від віку, в якому людина вирішить завершити трудову діяльність. Приміром, якщо пенсіонер виходить на пенсію в 60 років за середньомісячної зарплати у 18 тисяч гривень, його виплата становитиме приблизно 6,9 тисячі гривень.

За тих самих умов, але в разі виходу на пенсію в 63 роки, розмір виплати становитиме приблизно 8,1 тисячі гривень. Найвигіднішим варіантом стає вихід на пенсію в 65 років — у цьому разі пенсія збільшується до приблизно 9 тисяч гривень.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.