Заплатят всего лишь 25%: кто из украинцев получит неполные пенсии

Украинское законодательство устанавливает специальный порядок выплат для пожилых граждан, находящихся на полном государственном обеспечении в профильных учреждениях. Если у таких людей есть нетрудоспособные члены семьи, им выплачивается лишь 25% от их пенсии.

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Об этом сообщается на портале государственных услуг "Дія".

Пенсионеры, находящиеся на полном государственном обеспечении и имеющие нетрудоспособных членов семьи на своем иждивении, могут получать только 25% от своей пенсии. Остальные выплаты предназначены для нетрудоспособных родственников и учреждений, в которых проживает пенсионер.

"Во время пребывания пенсионера на полном государственном содержании в соответствующем учреждении (заведении) ему выплачивается 25 процентов назначенной пенсии. В случаях, если размер его пенсии превышает стоимость содержания, выплачивается разница между пенсией и стоимостью содержания, но не менее 25 процентов назначенной пенсии", — говорится в пояснении.

В частности, если у пенсионера на полном гособеспечении есть нетрудоспособные члены семьи, которых содержит, пенсия выплачивается в таком порядке:

25% пенсии — самому пенсионеру;

остальная часть пенсии, однако не более чем 50% пенсии — указанным членам семьи.

Остальная часть пенсии Пенсионным фондом переводится в учреждение, где проживает пенсионер на полном государственном обеспечении. Эти средства поступают на банковские счета учреждения сверх выделенных бюджетных средств и используются исключительно для улучшения условий проживания пенсионеров в соответствии с порядком, установленным Кабинетом министров.

В случае с детьми-сиротами, находящимися на полном государственном обеспечении, пенсия по случаю потери кормильца за весь период такого обеспечения выплачивается в полном объеме и перечисляется на их личные банковские счета. Для других детей на полном государственном обеспечении выплачивается 50% назначенной пенсии по потере кормильца, которые переводятся на личные счета, а оставшаяся часть средств удерживается учреждением.

Пенсия выплачивается начиная с первого числа месяца, следующего за тем, в котором пенсионера оформили на полное государственное обеспечение. Для получения услуги граждане обязаны подать заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно лично или через законного представителя:

отправив документы по почте (заказным письмом);

заполнив соответствующее заявление на получение услуги онлайн на портале ПФУ.

Нужно в целом подать следующие документы:

паспорт гражданина (копия);

идентификационный код (копия);

справку о регистрации места жительства лица, предусмотренную правительственным постановлением №207 от 2 марта 2016 года;

документ о принадлежности к нетрудоспособным членам семьи, указанных в части второй ст. 36 закона №1058;

документ о пребывании на содержании нетрудоспособных членов семьи, предусмотренный п. 2.11 раздела второго Порядка №22-1.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.