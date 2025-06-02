Заплатят всего лишь 25%: кто из украинцев получит неполные пенсии
Украинское законодательство устанавливает специальный порядок выплат для пожилых граждан, находящихся на полном государственном обеспечении в профильных учреждениях. Если у таких людей есть нетрудоспособные члены семьи, им выплачивается лишь 25% от их пенсии.
Об этом сообщается на портале государственных услуг "Дія".
Пенсионеры, находящиеся на полном государственном обеспечении и имеющие нетрудоспособных членов семьи на своем иждивении, могут получать только 25% от своей пенсии. Остальные выплаты предназначены для нетрудоспособных родственников и учреждений, в которых проживает пенсионер.
"Во время пребывания пенсионера на полном государственном содержании в соответствующем учреждении (заведении) ему выплачивается 25 процентов назначенной пенсии. В случаях, если размер его пенсии превышает стоимость содержания, выплачивается разница между пенсией и стоимостью содержания, но не менее 25 процентов назначенной пенсии", — говорится в пояснении.
В частности, если у пенсионера на полном гособеспечении есть нетрудоспособные члены семьи, которых содержит, пенсия выплачивается в таком порядке:
- 25% пенсии — самому пенсионеру;
- остальная часть пенсии, однако не более чем 50% пенсии — указанным членам семьи.
Остальная часть пенсии Пенсионным фондом переводится в учреждение, где проживает пенсионер на полном государственном обеспечении. Эти средства поступают на банковские счета учреждения сверх выделенных бюджетных средств и используются исключительно для улучшения условий проживания пенсионеров в соответствии с порядком, установленным Кабинетом министров.
В случае с детьми-сиротами, находящимися на полном государственном обеспечении, пенсия по случаю потери кормильца за весь период такого обеспечения выплачивается в полном объеме и перечисляется на их личные банковские счета. Для других детей на полном государственном обеспечении выплачивается 50% назначенной пенсии по потере кормильца, которые переводятся на личные счета, а оставшаяся часть средств удерживается учреждением.
Пенсия выплачивается начиная с первого числа месяца, следующего за тем, в котором пенсионера оформили на полное государственное обеспечение. Для получения услуги граждане обязаны подать заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно лично или через законного представителя:
- отправив документы по почте (заказным письмом);
- заполнив соответствующее заявление на получение услуги онлайн на портале ПФУ.
Нужно в целом подать следующие документы:
- паспорт гражданина (копия);
- идентификационный код (копия);
- справку о регистрации места жительства лица, предусмотренную правительственным постановлением №207 от 2 марта 2016 года;
- документ о принадлежности к нетрудоспособным членам семьи, указанных в части второй ст. 36 закона №1058;
- документ о пребывании на содержании нетрудоспособных членов семьи, предусмотренный п. 2.11 раздела второго Порядка №22-1.
Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.
Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.