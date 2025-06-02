Заплатять лише 25%: хто з українців отримає неповні пенсії

Українське законодавство встановлює спеціальний порядок виплат для громадян похилого віку, які перебувають на повному державному забезпеченні в профільних установах. Якщо у таких людей є непрацездатні члени сім'ї, їм виплачується лише 25% від їхньої пенсії.

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Про це повідомляють на порталі державних послуг "Дія".

Пенсіонери, які перебувають на повному державному утриманні та мають непрацездатних членів сім'ї на своєму утриманні, можуть отримувати тільки 25% від своєї пенсії. Решту виплат призначено для непрацездатних родичів та установ, у яких проживає пенсіонер.

"Під час перебування пенсіонера на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) йому виплачується 25 відсотків призначеної пенсії. У випадках, якщо розмір його пенсії перевищує вартість утримання, виплачується різниця між пенсією та вартістю утримання, але не менше ніж 25 відсотків призначеної пенсії", — ідеться в поясненні.

Зокрема, якщо у пенсіонера на повному держзабезпеченні є непрацездатні члени сім'ї, яких утримує, пенсію виплачують у такому порядку:

25% пенсії — самому пенсіонеру;

інша частина пенсії, проте не більше ніж 50% пенсії — зазначеним членам сім'ї.

Решту пенсії Пенсійний фонд переказує до установи, де проживає пенсіонер на повному державному забезпеченні. Ці кошти надходять на банківські рахунки установи понад виділені бюджетні кошти і використовуються винятково для поліпшення умов проживання пенсіонерів згідно з порядком, встановленим Кабінетом міністрів.

У випадку з дітьми-сиротами, які перебувають на повному державному забезпеченні, пенсія у зв'язку з втратою годувальника за весь період такого забезпечення виплачується в повному обсязі та перераховується на їхні особисті банківські рахунки. Для інших дітей, які перебувають на повному державному забезпеченні, виплачується 50% призначеної пенсії в разі втрати годувальника, які переказуються на особисті рахунки, а частина коштів, що залишилася, утримується установою.

Пенсія виплачується починаючи з першого числа місяця, що настає за тим, у якому пенсіонера оформили на повне державне забезпечення. Для отримання послуги громадяни зобов'язані подати заяву до Пенсійного фонду. Зробити це можна особисто або через законного представника:

надіславши документи поштою (рекомендованим листом);

заповнивши відповідну заяву на отримання послуги онлайн на порталі ПФУ.

Потрібно загалом подати такі документи:

паспорт громадянина (копія);

ідентифікаційний код (копія);

довідку про реєстрацію місця проживання особи, передбачену урядовою постановою №207 від 2 березня 2016 року;

документ про належність до непрацездатних членів сім'ї, зазначених у частині другій ст. 36 закону №1058;

документ про перебування на утриманні непрацездатних членів сім'ї, передбачений п. 2.11 розділу другого Порядку №22-1.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.