Пенсионеры могут потерять до 50% выплат: в чем причина

Украинские пенсионеры рискуют лишиться значительной части своих выплат: в стране хотят ввести лимит на удержания из пенсий по решению суда — от 20% до 50%.

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Об этом сообщает Федерация профсоюзов Украины.

Удержания из пенсий будут применяться в случаях, когда пенсионеру ошибочно начислили излишние выплаты в результате его злоупотреблений или нарушений закона, в том числе:

выплату алиментов;

возмещения убытков из-за хищения имущества предприятий и организаций;

возмещение вреда, причиненного увечьем, другими повреждениями здоровья или в связи со смертью потерпевшего;

возврат переплаченных сумм заработной платы.

"О соответствующем проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения минимальной пенсионной выплаты после проведения отчисления из пенсии, индексации пенсий отдельным категориям лиц и уточнения способа внесения изменений в некоторые законы Украины", – говорится в сообщении.

По закону удержания допускаются только в том случае, если после вычета сумма пенсии остается не ниже 2 361 гривны. При этом пенсионер вправе отказаться от применения этой гарантии. В остальных ситуациях размер ежемесячных удержаний не должен превышать 20% от пенсии.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.