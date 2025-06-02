Пенсіонери можуть втратити до 50% виплат: у чому причина

Українські пенсіонери ризикують втратити значну частину своїх виплат: у країні хочуть ввести ліміт на утримання з пенсій за рішенням суду — від 20% до 50%.

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Про це повідомляє Федерація профспілок України.

Утримання з пенсій застосовуватимуться у випадках, коли пенсіонеру помилково нарахували зайві виплати внаслідок його зловживань або порушень закону, зокрема:

виплату аліментів;

відшкодування збитків через розкрадання майна підприємств та організацій;

відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або у зв'язку зі смертю потерпілого;

повернення переплачених сум заробітної плати.

"Про відповідний проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження мінімальної пенсійної виплати після проведення відрахування з пенсії, індексації пенсій окремим категоріям осіб та уточнення способу внесення змін до деяких законів України", — ідеться в повідомленні.

Згідно із законом, утримання допускаються тільки в тому разі, якщо після вирахування сума пенсії залишається не нижчою за 2 361 гривню. При цьому пенсіонер має право відмовитися від застосування цієї гарантії. В інших ситуаціях розмір щомісячних утримань не повинен перевищувати 20% від пенсії.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.