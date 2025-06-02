Пенсия в Украине: на какую выплату может рассчитывать украинец с зарплатой 21 тыс. грн

Размер пенсии в Украине определяется с учётом страхового стажа, уровня заработной платы и возраста выхода на пенсию. Расчёт суммы выплат производится по формуле, установленной Пенсионным фондом Украины. В 2025 году выйти на пенсию по возрасту можно в 60, 63 или 65 лет — в зависимости от накопленного стажа.

Related video

Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Размер пенсии для мужчины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 8 052 гривны;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 9 501 гривна;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 10 468 гривен.

Размер пенсии для женщины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 6 902 гривны;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 8 144 гривны;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 8 972 гривны.

Для более точного определения размера пенсии можно использовать формулу Пенсионного фонда Украины:

Пенсия = заработная плата × коэффициент страхового стажа.

Сам коэффициент рассчитывается как произведение количества лет стажа на оценку одного года (1%) и делится на 12. Иными словами, каждый полный год страхового стажа увеличивает коэффициент на 0,01.

Средний заработок для исчисления пенсий вырос: в апреле 2025 года он достиг 19 856,19 гривны.

В соответствии с ростом средней зарплаты увеличивается и размер пенсии. С начала года этот показатель вырос на 1 195,87 гривны, а только с марта аж на 426,19 гривны.

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", Пенсионный фонд использует среднюю заработную плату для исчисления размера пенсии при ее назначении.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.