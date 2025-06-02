Пенсія в Україні: на яку виплату може розраховувати українець із зарплатою 21 тис. грн

Розмір пенсії в Україні визначається з урахуванням страхового стажу, рівня заробітної плати та віку виходу на пенсію. Розрахунок суми виплат проводиться за формулою, встановленою Пенсійним фондом України. У 2025 році вийти на пенсію за віком можна в 60, 63 або 65 років — залежно від накопиченого стажу.

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Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Розмір пенсії для чоловіка:

за умови виходу на пенсію в 60 років — 8 052 гривні;

за умови виходу на пенсію в 63 роки — 9 501 гривня;

за умови виходу на пенсію в 65 років — 10 468 гривень.

Розмір пенсії для жінки:

за умови виходу на пенсію в 60 років — 6 902 гривні;

за умови виходу на пенсію в 63 роки — 8 144 гривні;

за умови виходу на пенсію в 65 років — 8 972 гривні.

Для більш точного визначення розміру пенсії можна використовувати формулу Пенсійного фонду України:

Пенсія = заробітна плата × коефіцієнт страхового стажу.

Сам коефіцієнт розраховується як добуток кількості років стажу на оцінку одного року (1%) і ділиться на 12. Іншими словами, кожен повний рік страхового стажу збільшує коефіцієнт на 0,01.

Середній заробіток для обчислення пенсій зріс: у квітні 2025 року він досяг 19 856,19 гривні.

Відповідно до зростання середньої зарплати збільшується і розмір пенсії. З початку року цей показник зріс на 1 195,87 гривні, а лише з березня аж на 426,19 гривні.

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", Пенсійний фонд використовує середню заробітну плату для обчислення розміру пенсії під час її призначення.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.