Получат выплаты больше: украинцам, имеющие маленькую пенсию, заплатят надбавки

В Украине пенсионеры, достигшие 70 лет, получают дополнительную надбавку к своей пенсии. Выплаты начинаются от 300 гривен и растут с возрастом: после 75 лет надбавка составляет 456 гривен, а после 80 лет – 570 гривен.

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Об этом говорится в материале издания "РадіоТрек".

Эта доплата начисляется автоматически на основе данных Пенсионного фонда, поэтому пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. Важно, что надбавка предусмотрена только тем, чья пенсия не превышает 10 340,35 гривны.

Первую надбавку пенсионеры получат в месяце, наступающем после достижения определенного возраста.

Надбавки к пенсии — кто еще может получить дополнительные выплаты

Существует две основные категории доплат. Первая — это ежемесячная компенсационная выплата для граждан, достигших 75-летнего возраста. Ее размер составляет 456 гривен. Однако пенсионеры в возрасте 70–74 лет уже получают надбавку в 300 гривен, поэтому при наступлении 75 лет фактическое увеличение выплаты составляет лишь 156 гривен.

Доплату в 456 гривен могут получить только пенсионеры, чей общий размер пенсии не превышает 10 340 гривен. Информацию о ее начислении можно проверить в отделении Пенсионного фонда.

Также одинокие лица 80+, имеющие подтверждение от врачебной комиссии о необходимости постоянного ухода, могут получать ежемесячную социальную помощь. Ее размер сейчас составляет 40% от прожиточного минимума, то есть 944,40 гривны.

Для получения этой выплаты необходимо проживать отдельно от родственников, иметь медицинское заключение о необходимости ухода и достигнуть возраста 80 лет.Размер выплаты будет пропорционален количеству дней после дня рождения, что позволяет обеспечить справедливую поддержку с учетом точного времени достижения возрастного порога.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.