Отримають виплати більше: українцям, які мають маленьку пенсію, заплатять надбавки

В Україні пенсіонери, які досягли 70 років, отримують додаткову надбавку до своєї пенсії. Виплати починаються від 300 гривень і зростають із віком: після 75 років надбавка становить 456 гривень, а після 80 років — 570 гривень.

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Про це йдеться в матеріалі видання "РадіоТрек".

Ця доплата нараховується автоматично на основі даних Пенсійного фонду, тому пенсіонерам не потрібно подавати жодних заяв. Важливо, що надбавка передбачена тільки тим, чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривні.

Першу надбавку пенсіонери отримають у місяці, що настає після досягнення певного віку.

Надбавки до пенсії — хто ще може отримати додаткові виплати

Існує дві основні категорії доплат. Перша — це щомісячна компенсаційна виплата для громадян, які досягли 75-річного віку. Її розмір становить 456 гривень. Однак пенсіонери у віці 70-74 років уже отримують надбавку в 300 гривень, тож у разі настання 75 років фактичне збільшення виплати становить лише 156 гривень.

Доплату в 456 гривень можуть отримати тільки пенсіонери, чий загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень. Інформацію про її нарахування можна перевірити у відділенні Пенсійного фонду.

Також самотні особи 80+, які мають підтвердження від лікарської комісії про необхідність постійного догляду, можуть отримувати щомісячну соціальну допомогу. Її розмір зараз становить 40% від прожиткового мінімуму, тобто 944,40 гривні.

Для отримання цієї виплати необхідно проживати окремо від родичів, мати медичний висновок про необхідність догляду та досягти віку 80 років. Розмір виплати буде пропорційний кількості днів після дня народження, що дає змогу забезпечити справедливу підтримку з урахуванням точного часу досягнення вікового порогу.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.