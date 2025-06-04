Зарплата и пенсия: можно ли получать две выплаты одновременно

Если пенсионеры решают устроиться на работу, они обязаны уведомить об этом Пенсионный фонд Украины. Это связано с тем, что факт трудоустройства влияет на право получения пенсии и на её размер.

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Об этом сообщили в ПФУ.

Пенсию за выслугу лет в Украине можно получать при трудоустройстве лишь при соблюдении определённых условий.

"В случае трудоустройства после назначения пенсии за выслугу лет на работу, которая дает право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с работы", — подчеркнули в Пенсионном фонде.

В государственной структуре пояснили, что учитель имеет право выйти на пенсию по выслуге лет при наличии необходимого стажа и достижении установленного возраста. В то же время ассистент учителя не имеет права на получение такой пенсии.

Если украинец ранее работал учителем, воспользовался правом выхода на пенсию по выслуге лет, а затем снова устроился на ту же должность, Пенсионный фонд Украины приостановит выплату пенсии.

Однако человек может продолжить получать выплаты, если трудоустроится на должность, не дающую права на пенсию по выслуге лет — например, ассистентом учителя.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.