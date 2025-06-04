Зарплата і пенсія: чи можна отримувати дві виплати одночасно

Якщо пенсіонери вирішують влаштуватися на роботу, вони зобов'язані повідомити про це Пенсійний фонд України. Це пов'язано з тим, що факт працевлаштування впливає на право отримання пенсії та на її розмір.

Related video

Про це повідомили в ПФУ.

Пенсію за вислугу років в Україні можна отримувати при працевлаштуванні лише за дотримання певних умов.

"У разі працевлаштування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється і поновлюється з дня, наступного за днем звільнення з роботи", — наголосили в Пенсійному фонді.

У державній структурі пояснили, що вчитель має право вийти на пенсію за вислугою років за наявності необхідного стажу та досягнення встановленого віку. Водночас асистент вчителя не має права на отримання такої пенсії.

Якщо українець раніше працював учителем, скористався правом виходу на пенсію за вислугою років, а потім знову влаштувався на ту саму посаду, Пенсійний фонд України призупинить виплату пенсії.

Однак людина може продовжити отримувати виплати, якщо працевлаштується на посаду, що не дає права на пенсію за вислугою років, — наприклад, асистентом учителя.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.