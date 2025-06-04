Украинцы с инвалидностью могут получать сразу две пенсии: как оформить

Из-за военных действий и неизбирательных ударов страны-агрессора количество людей с инвалидностью возросло как среди гражданских, так и среди военных украинцев. Такие лица имеют право на выплаты от государства, чтобы компенсировать потерю трудоспособности.

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Сергей Коробкин, независимый консультант по вопросам пенсионного обеспечения, рассказал УНИАН, как лицам с особыми потребностями оформить выплаты и от чего зависит сумма.

Какая пенсия по инвалидности в Украине в 2025 году

Сумма зависит от многих факторов, но главные — это состояние здоровья, подтвержденное справкой МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии), и наличие или отсутствие стажа у лица.

"Виды пенсии регулирует закон "Об общеобязательном пенсионном страховании". Она назначается, если есть инвалидность, например, от общего заболевания, а зависит от возраста, когда она наступила, и от наличия определенного стажа, — объясняет тонкости пенсионной "арифметики" эксперт. — Сначала просчитывается обычная пенсия, которая была бы у человека такого возраста, а потом от нее отсчитывают процент. Если это 1 группа инвалидности, то выплачивают 100% от пенсии по возрасту, если 2 группа — это уже 90%, а размер пенсии по инвалидности 3 группы составляет лишь 50% возрастной".

Специалист добавляет, что сумма не может быть меньше 2 тысяч и 361 гривны, потому что это минимальный установленный законом размер.

В общем, пенсия по инвалидности делится на три вида, в соответствии с группой, и зависит от причин получения этого статуса, что может влиять на размер выплат:

инвалидность с детства;

общее заболевание;

несчастный случай на производстве (трудовое увечье или иное повреждение здоровья);

профессиональная болезнь, связанная с трудовой деятельностью;

ранения, контузии, увечья.

Пенсии для военнослужащих, получивших инвалидность, регулируются отдельным законом и имеют другие расчеты.

"Есть отдельный законопроект о пенсионном обеспечении солдат и постановление Кабмина №656 от 28 июля 2010 года, в которое с 1 марта были внесены изменения. Суммы немножко поменялись", — продолжает эксперт.

У таких лиц сумма выплат зависит от денежного обеспечения. Эксперт акцентирует, что для военных минимальные размеры другие — 9 тысяч 478 гривен для 3 группы, 13 тысяч 829 гривен для 2 группы и 16 тысяч 847 гривен для 1 группы инвалидности по состоянию на май-июнь 2025 года. Ниже этих уровней выплаты не могут быть.

Может ли начисляться государственная и социальная пенсия по инвалидности одновременно

По словам специалиста такое возможно, но только в отдельных случаях. Например, существует пособие по инвалидности, которое добавляется к государственным выплатам.

"По закону, человек может получать только одну пенсию — или по возрасту, или по инвалидности, или по потере кормильца. Исключение есть для лиц с инвалидностью с детства. Им могут начислить и государственную социальную помощь по состоянию здоровья в органах соцзащиты, и пенсию по потере кормильца в Пенсионном фонде. Это возможно даже если человек уже взрослый, но недееспособный, и у него умирает кто-то из родителей или муж-жена, которые отвечали за уход", — разъясняет эксперт.

Повысят ли выплаты по инвалидности в июне 2025 года

В этом месяце изменений уже не будет и размер помощи останется таким же. Причина в том, что недавно сумму повышали. Эксперт напоминает, что перерасчет пенсий по инвалидности уже состоялся 1 марта 2025 года.

Хотя в СМИ циркулирует информация, что у работающих пенсионеров все равно могут быть повышения в июне якобы из-за того, что результаты мартовской индексации немного "запаздывают". Специалист это опровергает. Он говорит, что так было в предыдущие годы, но не сейчас.

"В прошлые годы перерасчеты с 1 апреля трудоустроенным пенсионерам делали с опозданием, потому что отчетность подавалась раз в квартал. В этом году документ подается ежемесячно, и поэтому процедуру сделали вовремя. Но многие по старинке сообщают, что будет с опозданием", — объясняет эксперт.

Напомним, в Украине пенсионеры, достигшие 70 лет, получают дополнительную прибавку к своей пенсии.

Ранее мы сообщали, можно ли получать пенсию и зарплату одновременно и кто может выйти на пенсию раньше.