Українці з інвалідністю можуть отримувати одразу дві пенсії: як оформити

Через воєнні дії та невибіркові удари країни-агресора кількість людей з інвалідністю зросла як серед цивільних, так і серед військових українців. Такі особи мають право на виплати від держави, щоб компенсувати втрату працездатності.

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Сергій Коробкін, незалежний консультант з питань пенсійного забезпечення, розповів УНІАН, як особам з особливими потребами оформити виплати та від чого залежить сума.

Яка пенсія по інвалідності в Україні у 2025 році

Сума залежить від багатьох чинників, але головні — це стан здоров’я, підтверджений довідкою МСЕК (медико-соціальної експертної комісії), та наявність або відсутність стажу в особи.

"Види пенсії регулює закон "Про загальнообов’язкове пенсійне страхування". Вона призначається, якщо є інвалідність, наприклад, від загального захворювання, а залежить від віку, коли вона настала, та від наявності певного стажу, — пояснює тонкощі пенсійної "арифметики" експерт. – Спочатку прораховується звичайна пенсія, яка була б у людини такого віку, а потім від неї відраховують відсоток. Якщо це 1 група інвалідності, то виплачують 100% від пенсії за віком, якщо 2 група — це вже 90%, а розмір пенсії по інвалідності 3 групи становить лише 50% вікової".

Фахівець додає, що сума не може бути меншою за 2 тисячі та 361 гривню, бо це мінімальний встановлений законом розмір.

Загалом, пенсія по інвалідності поділяється на три види, відповідно до групи, та залежить від причин отримання цього статусу, що може впливати на розмір виплат:

інвалідність з дитинства;

загальне захворювання;

нещасний випадок на виробництві (трудове каліцтво чи інше ушкодження здоров’я);

професійна хвороба, пов’язана з трудовою діяльністю;

поранення, контузії, каліцтва.

Пенсії для військовослужбовців, які отримали інвалідність, регулюються окремим законом й мають інші розрахунки.

"Є окремий законопроєкт про пенсійне забезпечення солдатів та постанова Кабміну №656 від 28 липня 2010 року, у яку з 1 березня було внесено зміни. Суми трошки помінялися", — продовжує експерт.

У таких осіб сума виплат залежить від грошового забезпечення. Експерт акцентує, що для військових мінімальні розміри інші — 9 тисяч 478 гривень для 3 групи, 13 тисяч 829 гривень для 2 групи та 16 тисяч 847 гривень для 1 групи інвалідності станом на травень-червень 2025 року. Нижче цих рівнів виплати не можуть бути.

Чи може нараховуватися державна і соціальна пенсія по інвалідності одночасно

За словами фахівця, таке можливо, але лише у окремих випадках. Наприклад, існує допомога по інвалідності, яка додається до державних виплат.

"За законом, людина може отримувати лише одну пенсію — або за віком, або по інвалідності, або по втраті годувальника. Виключення є для осіб з інвалідністю з дитинства. Їм можуть нарахувати і державну соціальну допомогу через стан здоров'я у органах соцзахисту, і пенсію по втраті годувальника у Пенсійному фонді. Це можливо навіть якщо людина вже доросла, але недієздатна, і в неї помирає хтось з батьків чи чоловік-дружина, які відповідали за догляд", — роз’яснює експерт.

Чи підвищать виплати по інвалідності в червні 2025 року

Цього місяця змін уже не буде і розмір допомоги залишиться таким самим. Причина в тому, що нещодавно суму підвищували. Експерт нагадує, що перерахунок пенсій по інвалідності уже відбувся 1 березня 2025 року.

Хоча у ЗМІ циркулює інформація, що у пенсіонерів, котрі працюють все одно можуть бути підвищення у червні нібито через те, що результати березневої індексації трохи "запізнюються". Фахівець це спростовує. Він каже, що так було у попередні роки, але не зараз.

"У минулі роки перерахунки з 1 квітня працевлаштованим пенсіонерам робили із запізненням, бо звітність подавалася раз на квартал. Цього року документ подається щомісяця, і тому процедуру зробили вчасно. Але багато хто по-старому повідомляє, що буде із запізненням", — пояснює експерт.

Нагадаємо, в Україні пенсіонери, які досягли 70 років, отримують додаткову надбавку до своєї пенсії.

Раніше ми повідомляли, чи можна отримувати пенсію і зарплату одночасно та хто може вийти на пенсію раніше.