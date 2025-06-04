Если нет достаточного стажа: будут ли платить пенсию и в каком размере

Украинцам, у которых недостаточно страхового стажа для получения пенсии по возрасту, государство предоставляет социальную помощь. Ее сумма определяется индивидуально и пересматривается каждые шесть месяцев.

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Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

В 2025 году украинцы могут выходить на пенсию с 60 лет, но только при условии наличия минимального страхового стажа — не менее 32 лет. Если стажа недостаточно, придется работать дольше. При наличии от 22 до 32 лет стажа пенсия назначается в 63 года, а если стаж составляет от 15 до 22 лет — в 65 лет. Гражданам Украины, достигшим 65 лет и не имеющим необходимого страхового стажа, государство предоставляет социальную пенсию.

Однако такую помощь назначают не всем. Принимается во внимание имущественное положение человека и его другие доходы. Чтобы получить социальную пенсию, претендент должен доказать, что он является малообеспеченным и фактически лишён любых средств к существованию.

Размер выплат рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных и среднемесячным доходом на одного члена семьи. Каждые полгода сумма пересматривается с учётом изменений в доходах, но не может превышать прожиточный минимум для нетрудоспособного — в 2025 году это 2 361 грн.

Чтобы получать выплаты, необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства с соответствующим заявлением и такими документами:

паспорт гражданина Украины;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

справка об имеющемся страховом стаже (выдает орган ПФУ);

декларация о доходах и имущественном состоянии семьи заявителя за последние 6 месяцев;

информация о составе семьи лица, которое обращается;

копии решения о назначении опекуна (для недееспособных лиц).

Заполнить заявление на получение временной социальной помощи можно непосредственно у специалиста органа соцзащиты. Поданный пакет документов может рассматриваться в течение 30 дней.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.