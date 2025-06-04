Якщо немає достатнього стажу: чи платитимуть пенсію і в якому розмірі

Українцям, у яких недостатньо страхового стажу для отримання пенсії за віком, держава надає соціальну допомогу. Її сума визначається індивідуально і переглядається кожні шість місяців.

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Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

У 2025 році українці можуть виходити на пенсію з 60 років, але тільки за умови наявності мінімального страхового стажу — щонайменше 32 роки. Якщо стажу недостатньо, доведеться працювати довше. За наявності від 22 до 32 років стажу пенсія призначається в 63 роки, а якщо стаж становить від 15 до 22 років — у 65 років. Громадянам України, які досягли 65 років і не мають необхідного страхового стажу, держава надає соціальну пенсію.

Однак таку допомогу призначають не всім. Береться до уваги майновий стан людини та її інші доходи. Щоб отримати соціальну пенсію, претендент має довести, що він є малозабезпеченим і фактично позбавлений будь-яких засобів до існування.

Розмір виплат розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних і середньомісячним доходом на одного члена сім'ї. Кожні пів року суму переглядають з урахуванням змін у доходах, але вона не може перевищувати прожиткового мінімуму для непрацездатного — у 2025 році це 2 361 грн.

Щоб отримувати виплати, необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання з відповідною заявою та такими документами:

паспорт громадянина України;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

довідка про наявний страховий стаж (видає орган ПФУ);

декларація про доходи та майновий стан сім'ї заявника за останні 6 місяців;

інформація про склад сім'ї особи, яка звертається;

копії рішення про призначення опікуна (для недієздатних осіб).

Заповнити заяву на отримання тимчасової соціальної допомоги можна безпосередньо у фахівця органу соцзахисту. Поданий пакет документів може розглядатися протягом 30 днів.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.