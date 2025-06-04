Украине объявили дефолт: Киев не заплатил $665 млн по облигациям

Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило рейтинг облигаций Украины, привязанных к ВВП с уровня CC до D. Это означает наступление дефолта.

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Украина 2 июня не выплатила $665 млн по облигациям, сказано на странице агентства S&P.

Аналитики учитывают объявленный правительством Украины мораторий на выплаты по данным облигациям и не ожидают выплат денег за 10-дневный льготный период, предусмотренный в контракте.

S&P сохранило рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "SD/SD" (выборочный дефолт), а суверенные рейтинги в национальной валюте — на уровне "CCC+/C". Последний прогноз по гривневым рейтингам — стабильный.

Правительство Украины остановило выплаты по нереструктуризированым коммерческим обязательствам в сентябре 2024 года. Сюда входят ВВП-облигации, иностранный коммерческий кредит и еврооблигации государственной энергокомпании.

Указанные обязательства занимают около 6% общего коммерческого долга и менее 3% общего госдолга Украины. Гривневый долг, удерживаемый Нацбанком и государственными банками, не реструктуризируется, чтобы избежать дестабилизации банковского сектора, отмечает Forbes.

Украина еще 30 мая подтвердила невыплату $665 млн по облигациям 2015 года, известными как ВВП-варранты.

Напомним, в МВФ предупреждали, что невыплата обязательств перед инвесторами будет угрожать текущей помощи Украине в размере $15,5 млрд и реструктуризацию прошлых долгов на $20 млрд.

В Раде предлагали ввести принудительный механизм военных займов в размере 7% доходов граждан Украины.