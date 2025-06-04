Україні оголосили дефолт: Київ не заплатив $665 млн за облігаціями

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило рейтинг облігацій України, прив'язаних до ВВП, з рівня CC до D. Це означає настання дефолту.

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Україна 2 червня не виплатила $665 млн за облігаціями, ідеться на сторінці агентства S&P.

Аналітики враховують оголошений урядом України мораторій на виплати за цими облігаціями і не очікують виплат грошей за 10-денний пільговий період, передбачений у контракті.

S&P зберегло рейтинг України в іноземній валюті на рівні "SD/SD" (вибірковий дефолт), а суверенні рейтинги в національній валюті — на рівні "CCC+/C". Останній прогноз за гривневими рейтингами — стабільний.

Уряд України зупинив виплати за нереструктуризованими комерційними зобов'язаннями у вересні 2024 року. Сюди входять ВВП-облігації, іноземний комерційний кредит та єврооблігації державної енергокомпанії.

Зазначені зобов'язання займають близько 6% загального комерційного боргу і менше 3% загального держборгу України. Гривневий борг, утримуваний Нацбанком і державними банками, не реструктуризується, щоб уникнути дестабілізації банківського сектора, зазначає Forbes.

Україна ще 30 травня підтвердила невиплату $665 млн за облігаціями 2015 року, відомими як ВВП-варанти.

Нагадаємо, у МВФ попереджали, що невиплата зобов'язань перед інвесторами загрожуватиме поточній допомозі Україні в розмірі $15,5 млрд і реструктуризації минулих боргів на $20 млрд.

У Раді пропонували ввести примусовий механізм військових позик у розмірі 7% доходів громадян України.