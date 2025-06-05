Украинцы получат по 3100 грн уже в августе: кому заплатят

Украинцы имеют возможность получить единовременную денежную выплату ко Дню Независимости до 3100 грн. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд или подать соответствующие документы через работодателя, в зависимости от вашего статуса.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Право на получение помощи имеют лица с особыми заслугами перед страной, ветераны войны, люди с инвалидностью, полученной в результате военных действий, а также бывшие узники концлагерей.

По постановлению Кабинета министров Украины, денежную помощь по случаю Дня Независимости в 2025 году получат:

лица с особыми заслугами перед Родиной – именно эта категория получит наибольшую выплату в размере 3100 гривен;

лица с инвалидностью вследствие войны, в том числе бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые были детьми на момент заключения.

Размер выплат для лиц с инвалидностью установлен дифференцированно. Сейчас они следующие:

І группа – 3100 гривен;

ІІ группа – 2900 гривен;

ІІІ группа – 2700 гривен.

Гражданам, которые уже находятся на пенсии, денежные выплаты будут автоматически включены вместе с пенсией в июне. Обращаться в Пенсионный фонд дополнительно не потребуется. Средства переведут на счета организаций или воинских частей, в которых они работают или проходят службу.

Выплата производится на основании заявки работодателя, поэтому важно удостовериться, что документы, подтверждающие статус ветерана, переданы в администрацию. Те, кто не является пенсионером, не работает и не служит, но имеет право на получение денежной помощи, должны лично обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины.

В заявлении необходимо указать:

паспортные данные;

идентификационный код;

реквизиты банковского счета;

данные удостоверения, подтверждающего право на получение выплаты.

Подать заявления можно:

лично – в ближайший сервисный центр ПФУ или ЦНАП;

по почте – на адрес соответствующего территориального подразделения ПФУ;

онлайн – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи.

Конечные сроки подачи заявлений:

до 1 августа 2025 года – рекомендованный срок;

до 1 октября 2025 года – в случае невозможности обращения до августа.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.