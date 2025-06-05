Українці отримають по 3100 грн уже в серпні: кому заплатять

Українці мають можливість отримати одноразову грошову виплату до Дня Незалежності до 3100 грн. Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду або подати відповідні документи через роботодавця, залежно від вашого статусу.

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Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

Право на отримання допомоги мають особи з особливими заслугами перед країною, ветерани війни, люди з інвалідністю, отриманою внаслідок військових дій, а також колишні в'язні концтаборів.

За постановою Кабінету міністрів України, грошову допомогу з нагоди Дня Незалежності 2025 року отримають:

особи з особливими заслугами перед Батьківщиною — саме ця категорія отримає найбільшу виплату в розмірі 3100 гривень;

особи з інвалідністю внаслідок війни, зокрема колишні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, які були дітьми на момент ув'язнення.

Розмір виплат для осіб з інвалідністю встановлено диференційовано. Наразі вони такі:

І група — 3100 гривень;

ІІ група — 2900 гривень;

ІІІ група — 2700 гривень.

Громадянам, які вже перебувають на пенсії, грошові виплати будуть автоматично включені разом із пенсією в червні. Звертатися до Пенсійного фонду додатково не потрібно. Кошти перекажуть на рахунки організацій або військових частин, у яких вони працюють або проходять службу.

Виплату здійснюють на підставі заявки роботодавця, тому важливо упевнитися, що документи, які підтверджують статус ветерана, передано в адміністрацію. Ті, хто не є пенсіонером, не працює і не служить, але має право на отримання грошової допомоги, мають особисто звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду України.

У заяві необхідно вказати:

паспортні дані;

ідентифікаційний код;

реквізити банківського рахунку;

дані посвідчення, що підтверджує право на отримання виплати.

Подати заяви можна:

особисто — до найближчого сервісного центру ПФУ або ЦНАПу;

поштою — на адресу відповідного територіального підрозділу ПФУ;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Кінцеві терміни подання заяв:

до 1 серпня 2025 року — рекомендований термін;

до 1 жовтня 2025 року — у разі неможливості звернення до серпня.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.