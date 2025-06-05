Придется работать до 70: в каком возрасте европейцы выходят на пенсию

С 2040 года жители Дании, родившиеся после 31 декабря 1970, будут выходить на пенсию не раньше 70 лет. Это решение — часть более широкого тренда, который все более отчетливо проявляется по всей Европе: пенсионный возраст постепенно растет.

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Об этом говорится в материале издания DW.

В мае 2025 года датский парламент принял соответствующий закон. За него проголосовали 81 депутат, против – 21. Уже сейчас пенсионный возраст в Дании составляет 67 лет, к 2030 году он поднимется до 68, а к 2035 – до 69.

Дания не стала "изобретать велосипед" — она выбрала логичный, хотя и непопулярный путь: увеличить пенсионный возраст, чтобы сохранить стабильность пенсионной системы. Это решение вызвало оживленные обсуждения и в соседней Германии. Бывший советник немецкого правительства Бернд Раффельгюшен призвал не медлить и как можно быстрее поднять пенсионный возраст до 70 лет, чтобы это нововведение успело задеть поколение "беби-бумеров" — людей, которые будут массово выходить на пенсию в ближайшие годы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц говорит о необходимости реформы пенсионной, социальной и медицинской системы, однако признает, что страна пока лишь "изучает вопросы". На съезде Христианско-демократического союза он заметил: в таком виде, как сейчас, социальная система может просуществовать всего несколько лет. К 2035 году в Германии будет ежегодно выходить на пенсию более миллиона человек, и это создаст серьезную нагрузку на младших плательщиков взносов.

Германия работает по модели Бисмарка — классической страховой системой, в которой пенсии финансируются за счет вкладов работников и работодателей. Это значит: те, кто сейчас работает, удерживают уже вышедших на пенсию. Альтернативная модель — система Бевериджа – функционирует по принципу общей социальной защиты и финансируется по налогам. В идеале же во многих странах используется смешанный подход.

Однако система Бисмарка в условиях демографического кризиса сталкивается с серьезными проблемами. Население стареет, продолжительность жизни растет, и людей, получающих пенсии, становится больше, чем тех, кто их платит. Это приводит к перегрузке пенсионных фондов. Чтобы сохранить баланс, либо нужно повышать пенсионные взносы, либо уменьшать реальные пенсии — например, отказаться от их регулярной индексации. Ни одно из решений не популярно.

Несмотря на установленные законом границы, на практике европейцы часто выходят на пенсию раньше — из-за усталости, состояния здоровья или эмоционального выгорания. Однако все чаще люди работают и по достижении пенсионного возраста — как по финансовой потребности, так и по желанию оставаться активными. Это обычно для стран, таких как Швеция, Греция, Япония или Новая Зеландия. Но, как показывает опыт, продолжение трудовой деятельности часто продиктовано не столько энтузиазмом, сколько страхом перед бедностью: если пенсия значительно ниже последней заработной платы, многие просто не могут позволить себе остановиться.

Напомним, что размер пенсий в европейских странах варьируется очень сильно. Разница достигает десятков тысяч евро. Так, например, в Италии пенсионеры получают около 20 000 евро в год (936 052 гривен), тогда как в Болгарии средняя пенсия составляет всего 3 611 евро (169 004 гривен).

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.