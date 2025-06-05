Доведеться працювати до 70: у якому віці європейці виходять на пенсію

З 2040 року жителі Данії, які народилися після 31 грудня 1970 року, виходитимуть на пенсію не раніше 70 років. Це рішення — частина ширшого тренду, який дедалі виразніше проявляється по всій Європі: пенсійний вік поступово зростає.

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Про це йдеться в матеріалі видання DW.

У травні 2025 року данський парламент ухвалив відповідний закон. За нього проголосували 81 депутат, проти — 21. Уже зараз пенсійний вік у Данії становить 67 років, до 2030 року він підніметься до 68, а до 2035 — до 69.

Данія не стала "винаходити велосипед" — вона обрала логічний, хоча й непопулярний шлях: збільшити пенсійний вік, щоб зберегти стабільність пенсійної системи. Це рішення викликало жваві обговорення і в сусідній Німеччині. Колишній радник німецького уряду Бернд Раффельгюшен закликав не зволікати і якнайшвидше підняти пенсійний вік до 70 років, щоб це нововведення встигло зачепити покоління "бебі-бумерів" — людей, які масово виходитимуть на пенсію найближчими роками.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорить про необхідність реформи пенсійної, соціальної та медичної системи, однак визнає, що країна поки що лише "вивчає питання". На з'їзді Християнсько-демократичного союзу він зауважив: у такому вигляді, як зараз, соціальна система може проіснувати лише кілька років. До 2035 року в Німеччині щорічно виходитиме на пенсію понад мільйон осіб, і це створить серйозне навантаження на молодших платників внесків.

Німеччина працює за моделлю Бісмарка — класичною страховою системою, в якій пенсії фінансуються за рахунок вкладів працівників і роботодавців. Це означає: ті, хто зараз працює, утримують тих, хто вже вийшов на пенсію. Альтернативна модель — система Беверіджа — функціонує за принципом загального соціального захисту і фінансується з податків. В ідеалі ж у багатьох країнах використовується змішаний підхід.

Однак система Бісмарка в умовах демографічної кризи стикається з серйозними проблемами. Населення старіє, тривалість життя зростає, і людей, які отримують пенсії, стає більше, ніж тих, хто їх платить. Це призводить до перевантаження пенсійних фондів. Щоб зберегти баланс, або потрібно підвищувати пенсійні внески, або зменшувати реальні пенсії — наприклад, відмовитися від їх регулярної індексації. Жодне з рішень не популярне.

Попри встановлені законом межі, на практиці європейці часто виходять на пенсію раніше — через втому, стан здоров'я чи емоційне вигорання. Однак дедалі частіше люди працюють і після досягнення пенсійного віку — як через фінансову потребу, так і через бажання залишатися активними. Це зазвичай для країн, таких як Швеція, Греція, Японія чи Нова Зеландія. Але, як показує досвід, продовження трудової діяльності часто продиктоване не стільки ентузіазмом, скільки страхом перед бідністю: якщо пенсія значно нижча за останню заробітну плату, багато хто просто не може дозволити собі зупинитися.

Нагадаємо, що розмір пенсій у європейських країнах варіюється дуже сильно. Різниця сягає десятків тисяч євро. Так, наприклад, в Італії пенсіонери отримують близько 20 000 євро на рік (936 052 гривень), тоді як у Болгарії середня пенсія становить лише 3 611 євро (169 004 гривень).

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.