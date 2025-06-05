В бюджете недостаточно средств на ВСУ: в Минфине рассказали о причинах

Кабинет Министров Украины вскоре обратится в Верховную Раду с предложением пересмотреть государственный бюджет на 2025 год из-за острой нехватки финансирования для Вооруженных сил. Сейчас средств на армию недостаточно, а потребности только растут, что требует оперативного реагирования со стороны власти.

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Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время выступления в парламенте в четверг, 5 июня, пишет Интерфакс-Украина.

"В связи с тем, что у нас не всегда можно предусмотреть ситуацию во время полномасштабной войны и потребности Вооруженных сил, в ближайшее время мы будем к вам с пересмотром бюджета. Есть обращение министра обороны о внесении изменений в закон Украины о государственном бюджете... Есть понимание того, что на Вооруженные силы средств недостаточно по разным причинам", — сказал он.

По словам министра финансов, это не ошибка или недоработка, а вынужденный шаг, обусловленный эволюцией технологий, изменениями в поставках вооружения от ключевых партнеров и обострением боевых действий на фронте.

Марченко отметил, что бюджетные цифры, с которыми бюджет подавался в сентябре, и те, по которым он в итоге был принят, полностью соответствуют показателям прошлого года. В то же время он подчеркнул, что ситуацию нельзя оценивать по линейным прогнозам, поскольку она является абсолютно асимметричной и требует иногда достаточно сложных, нестандартных решений.

В то же время министр не уточнил конкретные параметры, которые будет предусматривать будущий пересмотр бюджета.

Напомним, "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины представило производителям БпЛА обновленную модель закупок дронов для ВСУ. Военные части будут иметь больше свободы и не будут получать средства исключительно на основе централизованно принятых решений. Также это сократит процесс доставки дронов до считанных недель.

Ранее народный депутат Игорь Копытин рассказывал для Фокуса, как Украине обеспечить потребности ВСУ без помощи извне.