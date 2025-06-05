В бюджеті недостатньо коштів на ЗСУ: у Мінфіні розповіли про причини

Кабінет Міністрів України незабаром звернеться до Верховної Ради з пропозицією переглянути державний бюджет на 2025 рік через гостру нестачу фінансування для Збройних сил. Зараз коштів на армію недостатньо, а потреби лише зростають, що вимагає оперативного реагування з боку влади.

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Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в парламенті у четвер, 5 червня, пише Інтерфакс-Україна.

"У зв'язку з тим, що в нас не завжди можна передбачити ситуацію під час повномасштабної війни і потреби Збройних сил, найближчим часом ми будемо до вас з переглядом бюджету. Є звернення міністра оборони про внесення змін до закону України про державний бюджет… Є розуміння того, що на Збройні сили коштів недостатньо через різні причини ", – сказав він.

За словами міністра фінансів, це не помилка чи недопрацювання, а вимушений крок, зумовлений еволюцією технологій, змінами у постачанні озброєння від ключових партнерів та загостренням бойових дій на фронті.

Марченко зазначив, що бюджетні цифри, з якими бюджет подавався у вересні, і ті, за якими він зрештою був ухвалений, повністю відповідають показникам минулого року. Водночас він наголосив, що ситуацію не можна оцінювати за лінійними прогнозами, оскільки вона є абсолютно асиметричною і вимагає іноді досить складних, нестандартних рішень.

Водночас міністр не уточнив конкретні параметри, які передбачатиме майбутній перегляд бюджету.

Нагадаємо, "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України представила виробникам БпЛА оновлену модель закупівель дронів для ЗСУ. Військові частини матимуть більше свободи та не отримуватимуть засоби виключно на основі централізовано ухвалених рішень. Також це скоротить процес доставлення дронів до лічених тижнів.

Раніше народний депутат Ігор Копитін розповідав для Фокуса, як Україні забезпечити потреби ЗСУ без допомоги ззовні.