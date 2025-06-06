Пенсия за выслугу лет: когда можно перейти на другой вид выплат

Пенсии за выслугу лет назначаются определённым категориям граждан, которые выполняют работы, связанные с риском утраты профессиональной трудоспособности или пригодности. Условия для назначения такой пенсии и требуемый специальный стаж зависят от профессии или должности, которую занимал работник.

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Об этом говорится в ст. 10 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Лицам, которым назначена пенсия за выслугу лет, выплата пенсии во время работы на соответствующей должности не производится. Возможность одновременно получать эту пенсию и заработную плату возникает только при смене сферы трудовой деятельности.

Пенсионер, получающий пенсию за выслугу лет, после достижения возраста, установленного статьёй 26 Закона Украины № 1058-IV, может перейти на пенсию по возрасту.

Переход с одного вида пенсии на другой происходит с момента подачи соответствующего заявления и основывается на документах, подтверждающих страховой стаж, уровень заработной платы и другие материалы, которые хранятся в пенсионном деле на момент перевода, а также на дополнительных документах, полученных органами Пенсионного фонда.

Если пенсионер, получивший пенсию за выслугу лет, не работал после её назначения, то при переходе на пенсию по возрасту её размер будет рассчитан на основе данных из пенсионного дела, то есть фактически сумма пенсии останется прежней — изменится лишь её категория.

Заявление о перерасчете пенсии и необходимые документы можно подать:

с помощью портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

лично в любой сервисный центр органов Пенсионного фонда Украины, независимо от места жительства, регистрации или пребывания.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.