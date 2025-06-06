Пенсія за вислугу років: коли можна перейти на інший вид виплат

Пенсії за вислугу років призначаються певним категоріям громадян, які виконують роботи, пов'язані з ризиком втрати професійної працездатності або придатності. Умови для призначення такої пенсії та необхідний спеціальний стаж залежать від професії або посади, яку обіймав працівник.

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Про це йдеться у ст. 10 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Особам, яким призначено пенсію за вислугу років, виплата пенсії під час роботи на відповідній посаді не провадиться. Можливість одночасно одержувати цю пенсію та заробітну плату виникає лише при зміні сфери трудової діяльності.

Пенсіонер, який отримує пенсію за вислугу років, після досягнення віку, встановленого статтею 26 Закону України № 1058-IV, може перейти на пенсію за віком.

Перехід з одного виду пенсії на інший відбувається з моменту подачі відповідної заяви і ґрунтується на документах, що підтверджують страховий стаж, рівень заробітної плати та інші матеріали, які зберігаються в пенсійній справі на момент переведення, а також на додаткових документах, отриманих органами Пенсійного фонду.

Якщо пенсіонер, який отримав пенсію за вислугу років, не працював після її призначення, то під час переходу на пенсію за віком її розмір буде розраховано на основі даних із пенсійної справи, тобто фактично сума пенсії залишиться такою ж, як і раніше — зміниться лише її категорія.

Заяву про перерахунок пенсії та необхідні документи можна подати:

за допомогою порталу електронних послуг Пенсійного фонду України;

особисто до будь-якого сервісного центру органів Пенсійного фонду України, незалежно від місця проживання, реєстрації або перебування.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.