В Украине внезапно подорожал "старый" картофель: цена овоща превысила 40 гривен

В Украине резко взлетела цена на картофель урожая прошлого года. В супермаркетах самая дешевая цена картошки — около 30 гривен за килограмм.

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Подорожание спровоцировано сокращением предложения на картофель, сообщили аналитики проекта EastFruit

По подсчетам специалистов, цена на прошлогодний картофель в Украине варьируется от 18 до 28 гривен за килограмм. В среднем єтот показатель на 13% больше, чем в конце прошлой недели.

Сезон продаж старой картошки фактически завершился, поэтому предложение продавцов резко сократилось. Несмотря на подорожание прошлогоднего картофеля, спрос на него все же высокий.

В настоящее время картофель урожая 2024 года в Украине продается в среднем на 24% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

В супермаркетах картошка несколько дороже: в АТБ ее продают по 29,89 грн/кг, в Varus — по 32,90 грн/кг. Самая дорогая картошка в "Сильпо" — от 41,20 гривен за килограмм.

Фокус уже писал о непрерывном увеличении цен на продукты для украинского борща. Овощи дорожают потому, что в местных хозяйствах сократился их объем.

Кроме этого, Украина импортировала картофель из-за небольшого урожая. Лидером по поставкам овощей стала Турция, после нее идут Польша и Нидерланды.